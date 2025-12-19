Không dừng xe đo nồng độ cồn, tài xế tông bị thương 2 CSGT

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào lúc khoảng 12h40 ngày 6/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Cái Lân (phường Bãi Cháy), Tổ công tác số 1, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) ra hiệu lệnh dừng xe ô tô BKS 14A - 214.00 do Trần Xuân Vinh điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Tài xế Trần Xuân Vinh điều khiển xe ô tô đâm vào cán bộ CSGT để thông chốt nồng độ cồn. Ảnh: Cơ quan công an.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy, gây cản trở hoạt động của Tổ công tác và khiến 2 cán bộ CSGT bị thương.

Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng xác định, tài xế Trần Xuân Vinh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,164 mg/l khí thở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.