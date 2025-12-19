Cảnh sát truy tìm đối tượng hành hung dã man tài xế xe buýt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (SN 1991; thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Phan Xuân Phúc, đối tượng trong nhóm đi ô tô con đã hành hung dã man tài xế xe buýt. Ảnh: OFFB

Trước đó vào ngày 14-12, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, tài xế điều khiển xe buýt tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ đã xảy ra va chạm với 1 xe ô tô.

Sau đó, tài xế xe buýt bị những người trên xe ô tô hành hung, gây thương tích.

Qua xác minh, đối tượng hành hung tài xế xe buýt là Phan Xuân Phúc.

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng Phan Xuân Phúc đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc.

Cơ quan công an đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (ông Trần Quang Minh - số điện thoại 0977566768) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 14-12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe buýt bị một người đàn ông mặc áo đen hành hung dã man. Theo hình ảnh trong clip, người này liên tục đấm, đá vào vùng mặt tài xế.

Dù đã bị đẩy ra và tài xế liên tục van xin, đối tượng vẫn tiếp tục lao vào tấn công, đá nạn nhân ngã xuống cabin, đồng thời chỉ tay đe dọa. Hậu quả, tài xế xe buýt bị chảy nhiều máu ở mũi và miệng. Vụ việc chỉ dừng lại khi người đàn ông này bị kéo ra ngoài.

Theo thông tin đầu, tài xế xe buýt bị hành hung dã man là anh P.T.V. (SN 1990, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình), sự việc xảy ra trên lộ trình tuyến buýt 67 (gần UBND xã Kim Sơn cũ nay là xã Đoài Phương, TP Hà Nội), khi tài xế xe buýt đã bật tín hiệu xi-nhan xin tấp vào điểm dừng theo đúng quy định của xí nghiệp và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Cùng lúc này, một ô tô con chở 4 người đang lùi xe gần khu vực điểm dừng thì xảy ra va chạm với xe buýt.

Sau va chạm, hai bên xuống xe trao đổi. Tuy nhiên, nhóm người đi ô tô con không thừa nhận lỗi, dù phía xí nghiệp đã cho xem hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân gần hiện trường và xác định lỗi thuộc về ô tô con.

Trong quá trình trao đổi, một người đàn ông trong nhóm đi ô tô con đã có thái độ thách thức, buông lời lẽ thô tục, xúc phạm, sau đó hành hung dã man tài xế xe buýt.

Tài xế P.T.V. sau đó được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Quân y 105. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị gây thương tích vùng mặt, cần tiếp tục theo dõi; một bên mắt bị mờ, sưng và đang được điều trị.