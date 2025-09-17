Vụ phạm tội tại vườn sơ ri: Hiếu “Xì-po” bị phạt 3 năm 6 tháng tù

Ngày 17-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ bị cáo Võ Hoàng Hiếu (55 tuổi; tự Hiếu "Xì-po"; ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang) cùng 18 đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc.

Hiếu "Xì-po" và các bị cáo trước tòa

Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hiếu "Xì-po" 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 1 năm đến 2 năm tù.

Theo cáo trạng, trưa 8-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh bắt quả tang Hiếu "Xì-po" đang tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu vườn sơ ri ở xã Hội An.

Điều tra xác định từ tháng 8-2024 đến khi bị bắt, Hiếu "Xì-po" cầm đầu, rủ rê, thuê mướn hàng chục đối tượng tham gia tổ chức đá gà để thu tiền xâu. Các đối tượng được phân công cảnh giới, dẫn dắt khách, cân gà, cáp gà, ghi chép sổ sách, thu tiền, làm trọng tài và nhận cược.

Hiếu "Xì-po" quy định mỗi trận đá xổ 2,4 triệu đồng, thu tiền xâu 400.000 đồng; đá qua biện nếu thắng 1 triệu đồng thì thu xâu 20.000 đồng. Mỗi ngày, tiền xâu được chia cho những người tham gia, còn Hiếu xì-po trả công cho đồng bọn từ 50.000–100.000 đồng/người.

Hiếu "Xì-po" lúc bị bắt tạm giam và hiện trường vụ án tại vườn sơ ri

Đáng chú ý, phần lớn các bị cáo là những người có nhiều tiền án, trong đó Hiếu "Xì-po" từng bị phạt 17 năm tù về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, bắt người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng.