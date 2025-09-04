Từ tin nhắn bất thường, người mẹ ở Hải Phòng giải cứu con trai thoát bẫy 'bắt cóc online'

Thông tin từ Công an phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây đơn vị vừa ngăn chặn thành công vụ giả danh công an lừa đảo số tiền 350 triệu bằng hình thức "bắt cóc online".

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 2/9, cháu H.M.K (SN 2007, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 039271xxxx. Sau khi nghe máy, đối tượng yêu cầu cháu kết bạn zalo và tiến hành gọi video với hình ảnh giả danh cán bộ công an.

Quá trình nói chuyện, đối tượng thông báo cháu K. có liên quan đến một vụ án rửa tiền vì đã "bán thông tin cá nhân", với giá 350 triệu đồng. Sau đó, kẻ giả danh công an yêu cầu nạn nhân phải vào TP Hồ Chí Minh để làm việc, hoặc chuyển 350 triệu đồng để "giải quyết" nếu không đi được. Thấy vậy, cháu K. nói không có tiền.

Sau khi được Công an phường Thạch Khôi cùng gia đình tuyên truyền, giải thích, cháu H.M.K đã trở về nhà an toàn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Lúc này, đối tượng hướng dẫn nạn nhân thuê nhà nghỉ và gọi điện về gia đình với nội dung giả mạo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền. Do hoảng sợ, cháu K. đã lấy xe máy đi đến một nhà nghỉ tại TP Bắc Ninh (cũ) theo chỉ dẫn. Tiếp đó, cháu K. thuê phòng và nhắn tin về cho mẹ theo nội dung đối tượng soạn sẵn. Đặc biệt, kẻ giả danh yêu cầu nạn nhân không được nói với ai và không được trình báo công an.

Sau khi nhận được tin nhắn của con trai, mẹ cháu K. thấy dấu hiệu bất thường và lập tức đến Công an phường Thạch Khôi trình báo.

Nhận được tin báo, Công an phường Thạch Khôi phối hợp cùng gia đình nhiều lần liên lạc, tuyên truyền và hướng dẫn cháu K.

Đến khoảng 20h cùng ngày, nạn nhân nhận thức được hành vi lừa đảo và trở về nhà an toàn.