Công an Đồng Nai triệt phá vụ 'bắt cóc online', đe dọa cắt ngón tay mỗi giờ

Khoảng 12h30 ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai nhận tin báo từ anh N.V.Đ (phường Trấn Biên) về việc con trai anh là N.B.Đ (18 tuổi) bị một nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch khống chế và yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng.

Các đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền đúng hạn, sau mỗi giờ sẽ chặt một ngón tay của N.B.Đ, thậm chí bán em Đ. ra nước ngoài. Gia đình liên hệ được với em Đ. và nhận được lời kêu cứu đang bị giữ, nói gia đình gửi tiền để được thả.

Nội dung một đoạn tin nhắn trong vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trong khi đó, nhiều số điện thoại lạ liên tục gọi, hối thúc và uy hiếp tinh thần đến gia đình. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi dạng "bắt cóc online". Các đối tượng thực hiện hành vi "bắt cóc" giả danh cơ quan chức năng, có thông tin chính xác của nạn nhân để tạo dựng niềm tin, sau đó yêu cầu quay clip, chụp ảnh nhạy cảm làm bằng chứng, rồi dùng chính những hình ảnh này để khống chế "con tin".

Tiếp theo nạn nhân được yêu cầu tới nhà nghỉ một mình, sử dụng ứng dụng Google Meet để nhóm đối tượng tiện theo dõi và chỉ đạo liên lạc với người thân, dựng lên câu chuyện bị "bắt cóc" để đòi tiền chuộc.

Áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đến 18h ngày 6/8, Công an Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM xác định em N.B.Đ đang ở khách sạn tại phường Linh Xuân, TP.HCM. Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, trấn an và đưa nam sinh về an toàn, bàn giao cho gia đình.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhất là khi nhận các cuộc gọi từ số lạ tự xưng cơ quan chức năng; không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu của đối tượng và lập tức báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.