Công an Đồng Nai kịp thời giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online'

Ngày 29-8, Công an xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) vừa giải cứu thành công thiếu nữ 17 tuổi bị “bắt cóc online” đưa về an toàn gia đình.

Theo cơ quan Công an, trước đó Công an xã tiếp nhận tin báo của ông D (48 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa) trình báo về việc con anh là cháu T (17 tuổi) gọi điện về gia đình có biểu hiện hoảng loạn, bất thường, sau đó cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Nhóm lừa đảo tạo nhóm gọi video cho bị hại. Ảnh: CA

Nhận định ban đầu đây là vụ việc "bắt cóc online", Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm. Công an xã đã tìm thấy cháu T đang ở tại nhà nghỉ thuộc Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, cháu T lên mạng tải app ngân hàng để đăng ký tài khoản online, qua đó đã chụp ảnh nhân thân, thông tin số điện thoại, ảnh căn cước. Một lúc sau, cháu T nhận được cuộc gọi điện đến tự xưng là “công an” và nói cháu có liên quan vụ việc, vụ án đang điều tra tại Hà Nội.

Sau đó, nhóm lừa đảo gọi video trên để nhìn thấy nhóm lừa đảo tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đe dọa về tinh thần, yêu cầu không báo cho gia đình và đến một nhà nghỉ tại phường Phước Long để tự nhốt mình, quay clip la hét nhằm mục đích gửi cho gia đình yêu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên Công an đã kịp thời tìm thấy cháu T, đưa về gia đình.