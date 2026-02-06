Bắt vợ chồng nghi can chém người tử vong trong đêm ở Tây Ninh

Tối 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, vợ Hoàng) để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan công an đồng thời tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh nhóm người đi trên 3 xe máy đến trước một căn nhà thuộc ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền. Trong nhóm có người mang theo dao dài, tìm gặp một người đang ở trong nhà.

Sau đó, một thanh niên trong nhà bước ra nói chuyện và xảy ra xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân bị đối phương dùng dao dài chém vào vùng cổ và tử vong sau đó.

Ảnh chụp từ đoạn video clip ghi lại vụ việc.

Liên quan đến các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng hai người trong vụ án có quan hệ cậu - cháu, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 30/1, anh N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) được bạn chở bằng xe máy đến một quán ăn gần khu vực cầu Bắc Bến Sỏi để nhậu cùng nhóm bạn. Trong lúc đang ngồi tại quán, anh T. có cuộc điện thoại với Trần Dương Hoàng, sau đó hai bên xảy ra cự cãi gay gắt.

Đến khoảng 0h ngày 31/1, Hoàng mang theo một con dao dài, chở vợ bằng xe máy, cùng với Tuấn, Dô và Lộc tìm đến quán nơi anh T. đang nhậu. Vừa đến nơi, Hoàng lớn tiếng chửi bới, yêu cầu anh T. ra ngoài để “giải quyết mâu thuẫn”.

Đối tượng Trần Dương Hoàng cùng vợ tại thời điểm bị trinh sát bắt giữ. Ảnh: Công an

Bức xúc, anh T. cũng cầm dao cùng nhóm bạn đi ra phía trước quán, rồi xuống lòng đường để tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc xô xát, anh T. vung dao chém Hoàng nhưng không trúng. Ngay sau đó, Hoàng dùng dao dài chém trúng vùng cổ của anh T..

Dù bị thương tích, anh T. vẫn cố truy đuổi Hoàng được một đoạn thì ngã quỵ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn tại tỉnh An Giang. Sau hai ngày truy xét, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã lần theo dấu vết, bắt giữ các nghi phạm và di lý về Tây Ninh để xử lý theo thẩm quyền.