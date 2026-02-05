Đã bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai, 9h sáng mai, Công an họp báo thông tin "nóng" về hành trình truy bắt

Sáng mai, công an họp báo công bố bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Buổi họp báo dự kiến diễn ra sáng 6/2, nhằm thông tin công khai kết quả điều tra và việc bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại một chi nhánh trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 19/1/2026, hai đối tượng mặc trang phục áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn, trong một cái hố dưới mương.

Chiếc hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2m, sâu 1,15m, rộng 0,76m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc, miệng hố có 3 đoạn cây gỗ đường kính 9,5cm; chiều dài từ 2 đến 2,5m.

Phát hiện xe máy dùng để gây ra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Để che chiếc hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá, kích thước mỗi tấm dài từ 0,92 m đến 1,02m, rộng 0,226m, dày từ 1,5 cm đến 2cm; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2m.

Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang. Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.