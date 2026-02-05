Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương L. (SN 2004, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, L. đã tham gia hoạt động bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, L. còn tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Bùi Thị Phương L. tại cơ quan điều tra

L. sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Sau khi khách đồng ý, L. trực tiếp trao đổi, thoả thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, khi L. cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt quả tang.

Theo cơ quan điều tra, L. giữ vai trò đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản trước, sau đó, mới chi trả cho người bán dâm

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.