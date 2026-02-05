Livestream khoe súng đạn tự chế trên TikTok, nam sinh lớp 11 bị công an mời làm việc

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 1/2, qua công tác theo dõi, rà soát thông tin trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một tài khoản TikTok có tên "tunglatatca_0" phát livestream với nội dung phản cảm, liên quan đến hình ảnh một nam thanh niên tàng trữ súng, đạn tự chế, kèm theo lời lẽ thách thức, kích động bạo lực.

Các đối tượng cùng súng, đạn tự chế bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản TikTok nêu trên là N.T.H (sinh năm 2009, trú tại thôn Mới, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) là học sinh lớp 11 tại một trường học trên địa bàn. Địa điểm phát livestream được xác định tại nhà riêng của N.T.H.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Tam Dương mời N.T.H lên làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.H thừa nhận hành vi sử dụng mạng xã hội để livestream hình ảnh súng, đạn tự chế với mục đích thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý trên mạng.

Nhận thức được hành vi vi phạm, N.T.H đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an 2 khẩu súng tự chế, 1 viên đạn và 3 vỏ đạn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.