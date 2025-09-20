"Tú bà" 19 tuổi lập nhóm chuyên cung cấp gái bán dâm qua Zalo

Khoảng 17h15 ngày 11-9, Tổ công tác phòng chống tội phạm – Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) kiểm tra hành chính khách sạn Royal (địa chỉ tại số 60 Nghi Tàm, phường Hồng Hà), phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo lời khai của N.T.K.T., SN 1989, trú tại Hà Nội, người này được đối tượng Trịnh Thị Cẩm Ny, SN 2006, quê quán tỉnh An Giang giới thiệu bán dâm cho T.M.Đ., trú tại phường Hồng Hà với giá 2,3 triệu đồng. Trong đó, T. được trả công số tiền 1,7 triệu đồng; Ny hưởng lợi 600.000 đồng công môi giới.

Trịnh Thị Cẩm Ny (trái) - "Tú bà" chuyên môi giới mại dâm dù chỉ mới 19 tuổi

Đến 6h30 ngày 12-9, Công an phường Hồng Hà đã bắt giữ Trịnh Thị Cẩm Ny. Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định:

Do không có công việc ổn định, Trịnh Thị Cẩm Ny đã sử dụng mạng xã hội Zalo tham gia vào các hội nhóm, kết bạn với các gái bán dâm và khách mua dâm. Khi khách có nhu cầu, Ny sẽ giới thiệu gái bán dâm để hưởng tiền hoa hồng.

Khoảng 13h37 ngày 11-9, Ny nhận được tin nhắn với nội dung muốn mua dâm của T.M.Đ. Cả hai thỏa thuận "giao dịch" với số tiền 2,3 triệu đồng cho dịch vụ massage kích dục và "quan hệ" trong 90 phút.

Sau đó, Ny nhắn vào nhóm và N.T.K.T. đã "chốt đơn" với giá "đi khách" là 1,7 triệu đồng. Sau đó, T. đến khách sạn Royal theo chỉ đạo của Ny và thu của khách mua dâm số tiền như thỏa thuận và chuyển đến số tài khoản của "Tú bà" 19 tuổi số tiền 600.000 đồng công môi giới.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.