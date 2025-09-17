Triệu tập thiếu niên có hành vi hiếp dâm trẻ em

Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của bà D.T.T.H (sinh năm 1982, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về việc con của bà H là N.T.H.A (sinh ngày 20/12/2012, ngụ cùng địa chỉ) bị một người tên T. nhà ở xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp xâm hại tình dục.

Thiếu niên H.V.P.T tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hàng Trung triển khai lực lượng xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là H.V.P.T (sinh ngày 09/5/2008, ngụ ấp Láng Biển 3, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp), và mời đối tượng về làm việc.

Qua làm việc, H.V.P.T đã thừa nhận thực hiện hành vi hiếp dâm với N.T.H.A. Hiện vụ việc đã được Công an xã Bình Hàng Trung bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Qua đây, khuyến cáo các bậc cha mẹ, gia đình, người chăm sóc trẻ, cần tăng cường sự quan tâm, giáo dục, quản lý, chia sẻ với các em, nhất là về vấn đề giới tính, cha mẹ cần hiểu biết về tâm sinh lý lứa tuổi và cung cấp cho trẻ kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, chủ động phòng tránh các hành vi xâm hại, biết tự bảo vệ mình trước mọi hành vi xâm hại.