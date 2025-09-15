Bắt quả tang 2 cặp mua bán dâm ngay trong quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998) về hành vi chứa mại dâm.

Đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng Văn Sơn (SN 1984, trú thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Chủ quán Karaoke 88 Đằng Văn Sơn (áo xám) và quản lý Đinh Hồng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan công an phát hiện quán Karaoke 88, thuộc thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, do Đằng Văn Sơn làm chủ, có dấu hiệu hoạt động mại dâm. Cơ sở gồm hai ngôi nhà 3 tầng, liên thông với nhà ở của chủ quán, được lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ tiếp khách quen. Đinh Hồng Sơn được thuê làm quản lý, trực tiếp bố trí nhân viên nữ phục vụ khách mua dâm.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 15h00 ngày 13/9, lực lượng chức năng tiến hành đột kích quán, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm trong phòng hát. Lực lượng chức năng thu giữ 1 triệu đồng tiền giao dịch và nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, Đinh Hồng Sơn thừa nhận đã được Đằng Văn Sơn thuê điều hành mọi hoạt động tại quán.

Qua khám xét nơi ở của Đằng Văn Sơn, công an thu giữ 9,6609g ma túy Methamphetamine cùng một số vật chứng liên quan. Chủ quán thừa nhận việc điều hành hoạt động mại dâm tại cơ sở và sử dụng số ma túy bị thu giữ.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.