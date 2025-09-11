Đề nghị mức án đối với bác sỹ hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai

Ngày 11-9, TAND Khu vực 7 - Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) về tội hiếp dâm. Phiên toà được xét xử kín.

Trước đó, ngày 14-8, phiên toà được đưa ra xét xử. Tuy nhiên khi bắt đầu thủ tục, bị hại có dấu hiệu mệt, không đảm bảo sức khoẻ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và mời bác sĩ vào phòng xử để thăm khám ngay tại chỗ. Sau đó, bị hại được đưa thẳng đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khoẻ.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Định Quán (nay là VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai), Nguyễn Văn Chiến là bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và có có mở Phòng khám sản phụ khoa riêng do Chiến làm chủ.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến tại phiên toà sơ thẩm lần đầu đưa ra xét xử.

Chiều 28-12-2024, chị PTH (31 tuổi) đến Phòng khám sản phụ khoa "Bác sĩ Chiến" do Chiến làm chủ để khám vì nghi có thai. Khi bệnh nhân được Chiến siêu âm thì có kết quả nên bác sĩ này hẹn lại tuần sau đến để tiến hành xử lý theo yêu cầu của bệnh nhân.

Sáng 29-12-2024, Chiến gọi cho chị H đến phòng khám. Chiều cùng ngày, chị H lái xe đến phòng khám của Chiến. Tại phòng khám, Chiến siêu âm cho chị H rồi nói chị vào phòng khám phụ khoa. Khi vào bên trong chị H quay lưng lại chuẩn bị leo lên giường thì Chiến bất ngờ cầm hai cổ tay của nạn nhân đè sát vào trong tường.

Lúc này chị H chống cự và la hét thì bị Chiến với tay khóa cửa lại rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bệnh nhân. Sau khi sự việc xảy ra, chị H lập tức đi ra ngoài lấy xe đi đến cơ quan công an trình báo.

Ban đầu làm việc cơ quan tố tụng, Chiến không thừa nhận hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục trái ý muốn của chị H. Chiến cho rằng chị H tự nguyện quan hệ tình dục với Chiến. Tuy nhiên, sau khi cơ quan tố tụng đưa ra những chứng cứ thì bị can Chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Văn Chiến đã bị VKSND huyện Định Quán (cũ) truy tố ra tòa vì đã phạm vào tội hiếp dâm, theo quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện VKSND VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến với mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội hiếp dâm.

Ngoài ra, phía bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường với số tiền gần 550 triệu đồng với những tổn thất về tinh thần, vật chất.

Đến trưa cùng ngày, kết thúc phần tranh luận HĐXX đã vào nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 15 giờ chiều cùng ngày.