Truy bắt nhanh kẻ ném chai xăng phóng hoả và đâm người bị thương

Ngày 7/5, Công an phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Hải Trung (SN 1990, sống lang thang) để làm rõ hành vi phóng hoả và cố ý gây thương tích.

Trung bị bắt sau khi gây án.

Khuya 6/5, người dân sống trong hẻm 57, đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định nghe tiếng truy hô thất thanh tại một căn nhà trong hẻm. Lúc này ngọn lửa bùng cháy, mùi xăng tỏa ra nồng nặc. Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên tháo chạy khỏi hẻm.

Người dân chạy vào trong hiện trường dập lửa phát hiện ông T.V.N. (SN 1969) bị nhiều vết thương trên người; bà N.T.L. (SN 1981) bị bỏng ở chân. Người dân hỗ trợ đưa 2 người vào bệnh viện cấp cứu.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc.

Công an phường Gia Định phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng trích xuất camera xác định đối tượng gây án và tổ chức truy bắt. Đến rạng sáng 7/5, Công an đã bắt giữ đối tượng Trung, người gây ra vụ việc trên.

Bước đầu Trung khai cầm theo chai thủy tinh chứa xăng và hung khí vào hẻm tìm gia đình ông N. để giải quyết mâu thuẫn. Thấy 2 ông bà đang đứng trước nhà, Trung thực hiện hành vi đốt chai xăng ném vào ông N. và bà T. Lửa bùng cháy khiến bà L. bị bỏng; Trung tiếp tục dùng hung khí tấn công ông N. rồi bỏ chạy.