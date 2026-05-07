"Bãi chông" ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa đang được dọn dẹp

Sáng 7-5, chính quyền xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công ty môi trường huy động nhân lực, máy móc ra dọn dẹp rác là cành, gốc cây trên bãi biển Hải Tiến sau khi báo chí lên tiếng.

Chính quyền xã Hoằng Tiến huy động lực lượng ra dọn rác ở bãi biển Hải Tiến sau khi báo chí phản ánh

Theo đó, lực lượng chức năng đã đưa máy múc tới đào những gốc, cành cây vùi trong cát trông như bãi chông, đưa lên ô tô để mang đi xử lý, đồng thời dọn dẹp, vệ sinh bãi cát. Việc dọn dẹp, theo chính quyền xã Hoằng Tiến, sẽ xong trong ngày 7-5.

"Trước mùa du lịch, chính quyền địa phương đã dọn dẹp, chỉnh trang lại bãi biển. Tuy nhiên, có một số đoạn cành, gốc cây vùi trong cát đến nay mới lộ ra. Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp ngay"- đại diện xã Hoằng Tiến cho hay.

Những gốc cây lớn đã được cho lên xe ô tô đưa đi xử lý

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dọc bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa, xuất hiện nhiều rác là các thân cây, rễ cây... dọc bãi cát, đặc biệt sát với bờ kè bê tông, trông như những "bãi chông".

Ghi nhận thực tế hôm 5-5, khu vực tập trung nhiều nhất là dọc bãi cát khu vực cống Phúc Ngư về khu nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến. Tại khu vực này, qua quan sát dễ dàng nhận thấy rất nhiều gốc cây nằm trên bãi cát, nhiều nơi tập trung dày đặc, có nhiều cành sắc nhọn nhô cao hơn bãi cát trông như bãi chông.

Bãi biển Hải Tiến sau khi "bãi chông" được dọn dẹp

Người dân địa phương cho biết những cành, gốc cây này đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2025. Mặc dù một lượng lớn rác đã được lực lượng chức năng dọn dẹp, thế nhưng số cây, cành cây này có thể đã chìm dưới cát, nay mới trồi lên.

Hình ảnh bãi biển Hải Tiến lúc báo chí lên tiếng

Hải Tiến đang vào mùa du lịch, khách tắm biển rất đông, nếu những gốc cây, cành cây này không sớm được dọn dẹp sẽ rất nguy hiểm cho du khách tắm biển, đặc biệt là những khách ở nơi khác tới. Bởi, khi thủy triều lên, khu vực này chìm sâu dưới nước, sẽ không thể nhìn thấy.