Bác sĩ phối hợp công an giải cứu bé gái bị mẹ lừa bán trinh

Lễ ký kết phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em ngày 6/5, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc bệnh viện, chia sẻ lại "một trong những ca can thiệp khẩn cấp và ám ảnh nhất" mà mạng lưới công tác xã hội của viện từng thực hiện.

Sự việc bắt đầu từ một cuộc gọi khẩn cấp lúc 23h đêm của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng, mạng lưới bảo vệ trẻ em của viện lập tức khởi động.

Ngay trong đêm, bệnh viện bí mật bố trí một căn phòng đặc biệt, khéo léo tách bệnh nhi 14 tuổi khỏi người mẹ mà không để bà phát hiện hay nảy sinh ý định bỏ trốn. Sáng hôm sau, luật sư cùng lực lượng công an có mặt tại viện.

Để tránh gây hoảng loạn cho các bệnh nhi khác và không lộ thân phận, các chiến sĩ công an được khoác áo blouse trắng, đóng giả làm bác sĩ. Chỉ trong vòng 30 phút, người mẹ đã bị khống chế thành công. Kết quả giám định y khoa ngay tại bệnh viện cho thấy bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Một dòng trong trang nhật ký của bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo hồ sơ điều tra, bé gái mắc bệnh đái tháo đường mạn tính, là bệnh nhân quen thuộc tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ba mẹ ly hôn cách đó 4 năm, bé sống cùng mẹ (làm nghề bán xôi chè) và em gái. Người mẹ gần như cắt đứt liên lạc với chồng cũ, chỉ gọi điện khi cần tiền.

Trong những ngày bé nằm viện, một người đàn ông tên Dũng - người quen của mẹ bé - thường xuyên đến thăm và cho tiền. Lấy cớ cần tiền chữa bệnh nan y cho con, người mẹ đã gợi ý và lừa con gái "bán trinh" cho Dũng. Sự việc diễn ra hai lần vào tháng 8 và tháng 12/2023.

Tội ác chỉ được đưa ra ánh sáng vào dịp Tết Nguyên đán 2024, khi người bố xin đón các con về chơi. Trong những ngày đoàn tụ, bé có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên tâm sự với bố và nhắc về một quyển nhật ký. Đọc những dòng chữ của con gái, người bố chết lặng khi phát hiện sự thật kinh hoàng. Thông qua bạn bè, anh lập tức cầu cứu luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Ngày 7/3/2024, hồ sơ được chuyển giao cho công an, tòa án sau đó tuyên phạt ông Trần Quốc Dũng 9 năm 6 tháng tù về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi, buộc bồi thường 240 triệu đồng; mẹ bé nhận mức án 8 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Hiện tại, bé đã được đón về sống cùng ba. Do việc học bị gián đoạn quá lâu, em chỉ có thể theo học hệ bổ túc. Dù đã thoát khỏi "địa ngục", tâm lý của thiếu nữ 17 tuổi vẫn vô cùng bất ổn. Em thường xuyên lớn tiếng, có những lúc hoảng loạn trùm kín chăn khóc một mình. Song song tiêm Insulin điều trị đái tháo đường, bệnh nhân đang được các chuyên gia tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 theo dõi và hỗ trợ định kỳ.

Theo PGS Thạch, câu chuyện đau lòng trên là minh chứng cho tính cấp bách của mô hình phối hợp đa ngành trong việc bảo vệ trẻ em. Là bệnh viện chuyên khoa nhi hạng một trực thuộc Sở Y tế TP HCM, mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 4.000 - 5.000 lượt khám ngoại trú và 1.500 bệnh nhi nội trú. Không chỉ chữa bệnh lý đơn thuần, đây còn là nơi phát hiện những góc khuất đau lòng. Viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu đặc biệt khác như trẻ dưới 14 tuổi quan hệ tình dục phải cấp cứu, trẻ bị bạo hành, bỏ rơi, hoặc bị phụ huynh ép uống thuốc không kê toa.

Từ tháng 11/2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 ký kết hợp tác liên ngành với Chi hội luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM và Công an phường Bến Nghé. Giai đoạn 2024 - 2026, phòng Công tác xã hội của viện đã tiếp nhận, hỗ trợ 6 trường hợp nghi bạo hành và 2 ca nghi xâm hại tình dục.

Bác sĩ Thạch nói mô hình này giúp tạo ra một mạng lưới bảo vệ chặt chẽ. Y tế, công an và luật sư cùng phối hợp hành động sẽ rút ngắn tối đa thời gian can thiệp trong các tình huống khẩn cấp. Trẻ không chỉ được chữa lành thể xác, hỗ trợ tâm lý mà còn được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giúp các em có cơ hội phục hồi trong một môi trường thực sự an toàn.