Khởi tố người đàn ông gửi 31 đơn tố cáo sai sự thật để ép con nợ trả gần 4 tỷ

Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Khắc Tuấn về tội “Vu khống” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, anh N.N.Đ từng làm lái xe thuê cho Tuấn từ năm 2014. Đến năm 2023, anh Đ. nhiều lần vay tiền của Tuấn với tổng số tiền khoảng 3,9 tỷ đồng.

Vũ Khắc Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ngày 12/6/2025, Tuấn giao cho anh Đ. lái ô tô tải BKS 99C-079.70 cùng một phụ xe đi giao hàng tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong quá trình di chuyển, do lo sợ bị tố cáo liên quan khoản nợ, sáng 13/6/2025, tại khu vực ngã ba Cầu Nòi (Sơn La), anh Đ đã chủ động bàn giao chìa khóa xe, sổ sách cùng 8 triệu đồng tiền mặt cho phụ xe rồi rời đi.

Dù đã được thông báo về việc bàn giao phương tiện, do bức xúc vì chưa đòi được tiền, Tuấn đã nhờ người khác đến nhận lại xe và mang cất giấu tại một kho hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Từ thời điểm đó đến tháng 3/2026, Tuấn liên tục nhờ người soạn thảo và gửi 31 đơn tố cáo, khiếu nại khẩn cấp đến nhiều cơ quan như Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, Công an phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung các đơn thư thể hiện việc Tuấn tố cáo anh Đ. có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với chiếc ô tô trị giá khoảng 610 triệu đồng, đồng thời bịa đặt việc vay tiền để đánh bạc, cho vay lãi nặng dẫn đến mất khả năng chi trả.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định các nội dung tố cáo là không đúng sự thật, nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của anh Đ. và gây áp lực đòi nợ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vu khống”.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.