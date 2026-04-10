Triệu tập 23 đối tượng tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại Hải Phòng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 5, Công an xã Mao Điền phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

23 đối tượng tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại Hải Phòng bị triệu tập.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời dừng xe, đưa 4 đối tượng về trụ sở làm việc, gồm: N.Đ.D (SN 2010), N.V.A (SN 2009), N.A.L (SN 2008) và N.N.P (SN 2010), cùng trú tại xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô Honda AirBlade và 1 thanh tuýp sắt gắn dao quắm dài khoảng 3m.

Tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng đã triệu tập tổng cộng 23 đối tượng.

Theo xác minh ban đầu, nhóm đối tượng này đã điều khiển nhiều xe mô tô, mang theo hung khí nguy hiểm, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trong khoảng thời gian từ 2h30 đến 3h30 cùng ngày tại khu vực thành phố Hải Dương cũ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 9 xe mô tô các loại cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, dao quắm gắn típ sắt và đinh ba tự chế, đều có chiều dài khoảng 3m.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.