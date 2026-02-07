Nhìn nhầm người, nhóm côn đồ vác hung khí rượt đánh, cướp đồ giữa đường

Liên quan vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm côn đồ ngang nhiên hành hung người khác giữa đường phố Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2-2, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau tại khu vực ngã ba Ninh Tốn – Vũ Ngọc Phan.

Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường, để lại 2 người bị thương. Tuy nhiên, nhiều đoạn video ghi lại vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Qua điều tra xác định, tối cùng ngày, một nhóm đối tượng tụ tập ăn uống tại phòng trọ trên địa bàn phường Liên Chiểu, sau đó rủ nhau điều khiển nhiều xe mô tô chạy lòng vòng với mục đích tìm đánh một người tên Dũng.

Không gặp được người này, cả nhóm kéo đến khu trọ trên đường Âu Cơ.

Tại đây, khi thấy hai thanh niên đi xe máy vào khu trọ, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Lê Tuấn Đạt (SN 2006, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú phường Ngũ Hành Sơn), Trương Bảo (SN 1997, trú phường An Khê), Đặng Công Tiến (SN 2010, trú phường Sơn Trà) và Trần Quốc Vượng (SN 2007, trú tỉnh Quảng Trị) nhầm tưởng là Dũng nên đuổi theo.

Đến khu vực ngã ba Ninh Tốn – Ngô Văn Sở, nhóm này áp sát, chặn xe, dùng tay, chân, thắt lưng và hung khí đánh gây thương tích cho nạn nhân.

Dù các nạn nhân bỏ chạy, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục truy đuổi, chặn lại tại ngã ba Ninh Tốn – Vũ Ngọc Phan, tiếp tục hành hung và chiếm đoạt 1 cây cơ bida rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định vụ việc có dấu hiệu tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Viện KSND Khu vực 4 – TP Đà Nẵng đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đạt, Trương Bảo và Nguyễn Minh Hiếu; đối tượng Đặng Công Tiến đã đến Phòng Cảnh sát hình sự trình diện.

Các đối tượng còn lại đang bị tiếp tục truy xét, xử lý theo quy định.