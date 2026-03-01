Xử lý 12 đối tượng mang hung khí đánh nhau trên đường tại Hà Nội

Vào khoảng 17h20 phút ngày 26/02/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Vành đai 4 thuộc địa bàn xã Dương Hòa, Tổ công tác Công an xã Dương Hòa phát hiện hai nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí, rượt đuổi và đánh nhau giữa đường.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông, Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời khống chế các đối tượng, thu giữ tang vật và đưa toàn bộ về trụ sở để làm rõ.

Các đối tượng và phương tiện bị tạm giữ

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định có 12 đối tượng tham gia, chia thành 2 nhóm. Nhóm trú tại xã Dương Hòa gồm: N.V.V (SN 2009), N.H.V (SN 2009), P.T.Đ.C (SN 2011), N.V.H (SN 2008), L.T.P.Đ (SN 2009), N.D.H (SN 2009).

Nhóm còn lại trú tại xã Hoài Đức và khu vực lân cận gồm: N.V.Q (SN 2010), N.P.N (SN 2010), Đ.H.N (SN 2010), Đ.H.V (SN 2010), N.Đ.N (SN 2010) và C.V.H (SN 2010, trú tại xã Phúc Lộc, Hà Nội). Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều trong độ tuổi vị thành niên.

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, hai nhóm đã hẹn nhau “giải quyết” bằng bạo lực. Đến khoảng 17h20 phút cùng ngày, các đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí như cục bê tông, thanh sắt hộp, di chuyển trên tuyến đường Vành đai 4 để truy đuổi, ném và đánh nhau.

Hành vi manh động, coi thường pháp luật này không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và người dân sinh sống xung quanh khu vực.

Nhờ sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Dương Hòa, vụ việc đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, thể hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Hiện Công an xã Dương Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị chức năng phân loại hành vi, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.