Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến sau mâu thuẫn trên mạng

Ngày 6/4, Công an TP. Cần Thơ thông tin, khoảng 0h30 ngày 31/3, Công an phường Hưng Phú nhận tin báo của người dân về việc một nhóm đông đối tượng tụ tập đánh nhau tại khu vực Khánh Bình. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an đã mời 28 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc, xác định 23 đối tượng trực tiếp tham gia với các hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Hai nhóm chính được xác định gồm: Nhóm do Trần Đăng Khoa (SN 2010, trú phường Cái Răng) cầm đầu với 15 đối tượng và nhóm của Nguyễn Kha (SN 2009, trú phường Hưng Phú) với 8 đối tượng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau đó các đối tượng hẹn thời gian, địa điểm để giải quyết bằng bạo lực.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 dao tự chế, nhiều vỏ chai bia và 6 xe mô tô. Vụ việc khiến 4 người bị thương.

Qua xác minh, phần lớn các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, đáng chú ý có tới 20 đối tượng đã bỏ học, chỉ 3 người còn đang đi học.

Công an phường Hưng Phú nhận định, dù còn ở độ tuổi vị thành niên nhưng các đối tượng đã có sự chuẩn bị hung khí từ trước như dao tự chế, bom xăng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người khác và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan điều tra khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập, hình thành băng nhóm, sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực. Đồng thời, thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây hậu quả đáng tiếc.