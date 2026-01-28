Thủ đoạn 2 đối tượng lừa đảo 500 người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Ngày 28-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, cùng tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2 đối tượng Lam và Giỏi bị bắt giữ

Trước đó, thấy Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H (phường Dĩ An, TPHCM) chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín, Lam và Giỏi đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội facebook, zalo, youtube mang tên “Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H” (gần giống với tên công ty hợp pháp).

Sau đó, lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường.

Các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.

Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng. Tiếp đó, chúng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” do đối tượng chỉ định nhằm gây khó khăn cho việc truy vết theo dòng tiền, tránh bị phát hiện. Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.

Hình ảnh các đối tượng đăng tải lừa đảo

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc (Vĩnh Long) tiến hành triệu tập, bắt giữ 2 đối tượng trên.

Bước đầu xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội.