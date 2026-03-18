Điều tra vụ xô xát, nổ súng tại khách sạn

Cơ quan Công an đã tạm giữ khẩu súng, đầu đạn bằng nhựa, túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu, sáng 16/3, N.M.H. (SN 1987, ngụ xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đến khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn để thuê phòng. Lễ tân đã bố trí cho H. phòng 104 ở tầng trệt.

Trưa cùng ngày, M.Đ. (SN 1996, ngụ phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh) đi xe mô tô đến thuê phòng và được bố trí phòng 210 tầng 1. Một lúc sau, có hai người N.H.P. (SN 1998) và N.T.Đ. (SN 2002, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) đi xe máy đến khách sạn tìm Đ. và lên phòng 210.

Khẩu súng được thu giữ tại hiện trường.

Một lúc sau, P. và Đ. rời khỏi khách sạn. Chiều cùng ngày, bảo vệ của khách sạn nghe có tiếng nổ nên chạy đến quầy lễ tân. Cùng lúc này, Đ. và H cùng một người khác (chưa rõ lai lịch) từ trên lầu chạy xuống và xảy ra xô xát. Lễ tân khách sạn đã tri hô và báo Công an phường Cái Vồn nên nhóm thanh niên đang xô xát bỏ chạy khỏi hiện trường.

Túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Công an phường Cái Vồn đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành công tác khám nghiệm, thu giữ khẩu súng, đầu đạn bằng nhựa và túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.