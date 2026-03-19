Hành trình thuê luật sư đến “chạy” giám định tâm thần cho “Mr Pips”

Theo kết luận điều tra, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại Khách sạn A25, số 21 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn hẹn luật sư Tống Chí Cường đến khách sạn. Tại đây, ông Thắng trao đổi việc Nam bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhờ luật sư Cường tham gia bào chữa.

Bị can Phó Đức Nam làm việc với cơ quan Công an.

Tối cùng ngày, Tuấn hẹn ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang, là người quen thân thiết của Tuấn. Trong bữa ăn, ông Thắng nói về tình trạng bệnh của Nam và mong muốn cho Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Quang nói có thể giúp việc này nên ông Thắng đã lấy số điện thoại để liên lạc. Sau đó, khi trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn bàn việc chuyển 7 tỉ đồng để Tuấn giữ hộ, đồng thời dùng số tiền này “lo” thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam và khắc phục hậu quả về sau.

Ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn ra ngân hàng rút số tiền trên từ tài khoản của ông Thắng, rồi đến Ngân hàng SHB nộp vào tài khoản số 0968848366 đứng tên Trần Thị Minh Lộc, mẹ vợ của Tuấn. Trước đó, Tuấn đã xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói rõ mục đích chuyển tiền.

Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn tại số 3 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (cũ). Tại đây, ông Thắng cho biết, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam phạm pháp mà có gửi cho ông Thắng quản lý, trong đó có một phần của số tiền 7 tỉ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc. Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay của bà Lộc 10 tỉ đồng, đồng thời dặn nếu cơ quan Công an hỏi thì nói đây là tiền vay mượn, nhằm che giấu, không để bị xác minh, thu giữ.

Các nhân viên trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng tiếp tục đặt vấn đề nhờ Nguyễn Đăng Quang tìm hiểu thông tin liên quan vụ án, đồng thời tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Sau đó, Quang trao đổi lại với Tuấn về việc làm đơn xin giám định tâm thần và điều trị sớm. Một lúc sau, Tuấn gọi lại cho Quang, nói gia đình Nam đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy (cũ). Quang khi đó nói cần chuẩn bị khoảng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,575 tỉ đồng, để dùng “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi cho Quang, nói sẽ nhờ anh Phó Đức Anh chuyển tiền. Sau đó, Quang gọi cho em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên, Ngân hàng Vietcombank, nhờ nhận tiền. Quang đồng thời gửi số điện thoại của Dương cho Đức Anh để đến phòng giao dịch giao tiền. Tuy nhiên, hôm đó Dương không có mặt nên việc giao tiền được hẹn sang ngày hôm sau.

Ngày 7/11/2024, Dương báo cho Quang biết đã nhận được 2,575 tỉ đồng từ Đức Anh. Sau đó, Quang cung cấp thông tin tài khoản và nhờ Dương chuyển 1,3 tỉ đồng vào tài khoản số 0541000224590 tại Vietcombank, đứng tên Nguyễn Đăng Thao, là người làm nghề đổi tiền mới. Số tiền còn lại 1,275 tỉ đồng, Quang yêu cầu nộp vào tài khoản của mình tại Vietcombank.

Sau khi nhận tiền, Quang thực hiện 2 giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng, chuyển từ tài khoản cá nhân vào tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS để trả nợ. Phần còn lại được Quang sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Cũng trong ngày 7/11/2024, sau khi nhận tiền, Thao đổi thành tiền mới rồi giao 1,3 tỉ đồng tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang, lái xe của bà Lợi. Đến ngày 14/11/2024, Quang lại mang số tiền này đến nhờ Thao giữ hộ và nói sẽ có người đến nhận sau. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có ai đến lấy.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỉ đồng để phục vụ công tác điều tra.