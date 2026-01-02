Lừa chạy quảng cáo giá rẻ, nhóm đối tượng chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng ở Hưng Yên

Ngày 1/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận đặt cọc chạy quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 26/12/2025, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời các đối tượng: Ngô Hoàng Anh (SN 2000), Ngô Hoàng Giang (SN 2001), Ngô Hồng Quang (SN 2004), cùng trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình đến trụ sở cơ quan để làm việc.

Qua điều tra ban đầu xác định: xuất phát từ việc nhận thấy nhu cầu chạy quảng cáo bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng tăng, từ tháng 9/2024 đến nay, Ngô Hoàng Anh cùng Nguyễn Hoàng Giang và Bạch Quốc Hiệu (SN 1995, HKTT: thôn Lưu Xá, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) đã cấu kết lập nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo “ảo” để đăng bài trong các hội nhóm, đồng thời lập Fanpage có tên “Giải pháp Marketing – Quảng cáo Fanpage, TikTok cam kết hiệu quả”, quảng bá dịch vụ chạy quảng cáo giá rẻ, chỉ từ 50.000 đồng/ngày nhằm thu hút khách hàng.

Sau đó, các bài viết này tiếp tục được chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều người hơn. Nhóm đối tượng còn tuyển cộng tác viên (trong đó có Ngô Hồng Quang) để tìm kiếm, tư vấn khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo. Cộng tác viên được trả lương cứng và hưởng hoa hồng, với thu nhập khoảng 7–8 triệu đồng/tháng từ số tiền chiếm đoạt của bị hại. Khách hàng chủ yếu là các shop, cửa hàng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, giày dép…

Khi khách nhắn tin vào Fanpage, các đối tượng sẽ hướng dẫn kết bạn Zalo với các tài khoản ảo, sau đó đưa vào một nhóm Zalo gồm khoảng 5–6 tài khoản (đều do nhóm đối tượng quản lý) nhằm tạo lòng tin. Các đối tượng tư vấn gói chạy quảng cáo 1.500.000 đồng/30 ngày, trong đó tiền công là 500.000 đồng, yêu cầu khách hàng chuyển trước 500.000 đồng. Sau khi nhận tiền, chúng tạo Fanpage theo yêu cầu và gửi cho khách xem, rồi tiếp tục yêu cầu chuyển nốt 1.000.000 đồng để “bắt đầu chạy quảng cáo”.

Tuy nhiên, sau khi khách chuyển đủ tiền, các đối tượng không triển khai quảng cáo theo thỏa thuận mà đưa ra nhiều lý do như tài khoản bảo mật yếu, cần nâng cấp gói bảo mật…, yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Khi khách không tiếp tục chuyển, các đối tượng lập tức giải tán nhóm Zalo, hủy kết bạn và chặn mọi liên lạc.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 9/2024 đến nay, nhóm đối tượng do Ngô Hoàng Anh cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc, với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.