"Nói chuyện" tại công trình ở Tây Ninh, một người bị đâm tử vong

Ngày 18-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Đoàn Minh Thuận (39 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi "Giết người".

Đối tượng Đoàn Minh Thuận

Theo thông tin ban đầu, tối 16-3, Danh Phol (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng Danh Nhì tổ chức nhậu tại một nhà trọ ở khu vực xã Lương Hòa. Không lâu sau, giữa Phol và Đoàn Minh Thuận (39 tuổi), là giám sát công trình nơi Phol làm việc, xảy ra cự cãi qua điện thoại.

Lúc này, Phol nhờ Nhì lấy xe máy chạy thẳng đến công trình để tìm Thuận "nói chuyện". Ngay sau khi có mặt tại công trường, nhóm của Phol lao vào tấn công khiến Thuận ngã nhào xuống đất.

Trong lúc bị dồn vào thế bí, Thuận lấy con dao cắt tỉa cây cảnh để trên bàn trà gần đó đâm liên tiếp vào người đối phương để trả đũa.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Phol đã tử vong trước khi đến cơ sở y tế.