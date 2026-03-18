Chủ tiệm gội đầu ở Lâm Đồng bị khởi tố vì tráo dây chuyền vàng của khách

Ngày 18-3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Như Ý (28 tuổi, ngụ xã Bảo Lâm 2) về tội "Trộm cắp tài sản".

Bị can Lâm Như Ý tại tiệm gội đầu, massage của mình.

Kết quả điều tra ban đầu, Ý là chủ tiệm gội đầu, massage tại địa phương. Khi khách đến sử dụng dịch vụ, Ý đề nghị khách tháo trang sức, dây chuyền vàng để tiện cho việc gội đầu, massage.

Lúc khách lơ là, nữ chủ tiệm này dùng kìm cắt trộm một phần dây chuyền hoặc dùng dây chuyền giả để tráo đổi.

Trong tháng 12-2025, Ý đã 4 lần thực hiện, chiếm đoạt của khách khoảng 2 chỉ vàng.

Đến tháng 1-2026, Ý dùng dây chuyền giả tráo đổi với dây chuyền thật của khách, chiếm đoạt hơn 3,5 chỉ vàng.