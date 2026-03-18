HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ án giết người năm 1980

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết quả buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3-2026.

Trước đó, tại buổi tiếp công dân, ông Đỗ Thanh An và bà Đỗ Thị Thu Nguyệt (trú tại Đồng Nai) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận cũ). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh, mẹ ruột của ông An.

Theo trình bày của công dân, vụ án trước đây đã bị đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện tình tiết mới liên quan đến việc hung thủ bị cho là đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ nhằm trốn tránh pháp luật.

Lê Minh Sơn thời điểm bị phát lệnh truy tìm (phải) và lúc bị bắt để tái dựng hiện trường

Từ đó, gia đình đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy quyết định đình chỉ điều tra trước đây, đồng thời phục hồi điều tra để xử lý theo quy định và giải quyết các vấn đề bồi thường dân sự liên quan.

Sau khi nghe ý kiến các bên, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương họp bàn, thống nhất hướng xử lý vụ việc. Các cơ quan liên quan phải có văn bản thông tin tiến độ, kết quả giải quyết cho công dân trước ngày 26-3-2026, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi.

Theo hồ sơ, vụ án xảy ra ngày 31-7-1980. Nạn nhân bị sát hại tại khu rẫy gần nhà, tài sản bị cướp gồm 1,6 lượng vàng 24k. Quá trình điều tra ban đầu không làm rõ được hung thủ.

Nhiều năm sau, cơ quan điều tra xác định Trương Đình Chi (còn gọi Trương Đình Khôi, sau này sử dụng tên Lê Minh Sơn) là người gây án nhưng vụ việc không thể xử lý hình sự do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thanh An cho rằng quá trình giải quyết vụ án còn nhiều mâu thuẫn, thiếu thống nhất, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng giấy tờ tùy thân mang nhiều tên khác nhau của hung thủ.