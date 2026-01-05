Mánh khóe tinh vi của nhóm đánh bạc online giao dịch gần 100 tỷ đồng ở Quảng Trị

Trước đó, ngày 21/12/2025, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), các phòng nghiệp vụ và Công an phường Ba Đồn, Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng… đồng loạt phá án, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua các cổng game online.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game online tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Thọ (SN 2004, trú xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng cầm đầu. Nhóm này sử dụng công nghệ cao, thông qua Internet để tổ chức và tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88, đồng thời hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game nhằm thu lợi bất chính.

Theo cơ quan chức năng, đây là nhóm đối tượng có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để điều hành hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập nhóm kín để tổ chức, điều hành hoạt động đánh bạc qua game online. Ảnh: CA

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đối tượng Võ Văn Đạt (SN 2000), Trần Văn Bảo (SN 2005), Trần Văn Nhân (SN 1997) cùng trú xã Tân Mỹ; Đoàn Kim Hòa (SN 1991, trú xã Lệ Thủy) và Phan Thị Hiền (SN 1983, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đã tham gia đánh bạc qua các cổng game HitClub, Sun Win, Go88 với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc để trục lợi.

Ngày 21/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.