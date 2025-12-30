Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma"

Ngày 29-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng, trong đó có nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma" về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

35 đối tượng trong đường dây lừa đảo khắp cả nước bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Mỗi "công ty" thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: Bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Các chủ tịch, giám đốc công ty "ma" gồm Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (từ trái qua) và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt. Để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop.

Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.

Khi đã có đủ chứng cứ, ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999; là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Đinh Thị Thế Mỹ (SN 2005); Nguyễn Minh Trung (SN 2002); Huỳnh Vũ Trường Giang (SN 2001; cùng ngụ TPHCM); Nguyễn Hồ Hữu Nhân (SN 2001); Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2004; ngụ tỉnh Cà Mau); Bùi Thế Thành Nhân (SN 1999; ngụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1996; ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 "công ty" (trong đó có nhiều chủ tịch, giám đốc) hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.