Từ Cà Mau lên Tây Ninh “săn mồi”, gây 3 vụ cướp trong đêm

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm gây ra liên tiếp 3 vụ khống chế người đi đường, cướp tài sản chỉ trong một đêm.

Theo điều tra ban đầu, Đoàn Nhựt Duy (21 tuổi), Lưu Tuấn Linh (20 tuổi) cùng hai thiếu niên T.Đ.N. và H.N.A.T. (đều 17 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) đã bàn bạc tìm người đi đường ở khu vực vắng để ra tay cướp tài sản.

Các nghi phạm bị bắt giữ, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra sau một đêm gây án liên tiếp. Ảnh: CATN

Chiều 3-3, cả nhóm nhậu tại nhà vợ của Linh ở Cà Mau rồi rủ nhau lên Tây Ninh "săn mồi". Sau khi di chuyển bằng hai xe máy, sáng 4-3, nhóm đến khu vực Núi Bà Đen thuê nhà nghỉ, vui chơi trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Tối cùng ngày, tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng, phát hiện một đôi nam nữ, Duy và Linh dùng dao khống chế, cướp hai điện thoại iPhone rồi tẩu thoát.

Chưa dừng lại, trên đường ĐT784, khi đến ngã tư Đại Đồng, nhóm tiếp tục đuổi theo chị T., ép xe vào đoạn đường vắng. Duy dùng dao đe dọa, buộc nạn nhân bỏ lại xe máy và túi xách chứa điện thoại, tiền.

Tiếp đó, tại đường TL786 (xã Phước Chỉ), phát hiện anh E. chở chị L., cả nhóm lại ép xe. Trong lúc chống cự, Duy đâm vào bụng anh E. khiến hai nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, nhóm này cướp túi xách rồi nhanh chóng trốn về Cà Mau.

Đáng chú ý, trước khi gây án, các đối tượng đã thay biển số giả cho hai xe máy và sau khi gây án lại tiếp tục thay đổi biển số nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi về Cà Mau, nhóm liên hệ Lê Trọng Tài (19 tuổi) để bán 3 điện thoại cướp được với giá 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, Trịnh Hoàng Nhanh (21 tuổi) cũng được Duy nhờ giữ một điện thoại liên quan vụ cướp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố Duy, Linh, T.Đ.N., H.N.A.T. về tội "cướp giật tài sản"; khởi tố Tài về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và Nhanh về tội "che giấu tội phạm".