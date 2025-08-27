Vụ thanh niên 23 tuổi bị bắn tử vong: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng

Ngày 27-8, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên 23 tuổi bị súng bắn tử vong.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Quang Đạt, Hồ Văn Đan, Hồ Văn Phú (cùng SN 2007, ngụ tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, tối 25-8, các đối tượng nêu trên rủ nhau đến Km 41 Quốc lộ 9 để chơi. Trước khi đi, Đạt quay về nhà lấy một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn mang theo. Sau đó, Đạt giao khẩu súng cho Văn giữ còn Đạt điều khiển xe máy chở Văn đi.

Hai trong số 4 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên 23 tuổi bị bắn tử vong

Khi tới Km 31 Quốc lộ 9, các đối tượng dừng lại để kết nối mạng, sử dụng điện thoại.

Lúc này, anh H.V.T (23 tuổi, ngụ thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi đến vị trí nhóm đối tượng nêu trên hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Anh T. dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào người Hồ Ngọc Văn. Vì vậy, Văn rút súng trong người ra bắn vào bụng anh T. làm anh T. ngã về phía sau. Sau khi gây án, các đối tượng bàn nhau đưa 2 xe máy và khẩu súng đi cất giấu rồi đi bộ về nhà ngủ.

Đối với anh H.V.T, dù được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị lập tức vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét các đối tượng và hung thủ gây án.

Sau hơn 3 giờ vụ án xảy ra, lực lượng phá án Công an Quảng Trị đã triệu tập, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Trong sáng 27-8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng PC02 và các đơn vị liên quan vì có thành tích nhanh chóng truy xét, kết luận vụ án "giết người" xảy ra tại xã Hướng Hiệp.