Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí truy đuổi trên đường gây tai nạn khiến 3 người thương vong

Ngày 24/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 18/9 trên tỉnh lộ 323H, đoạn qua khu 2A, xã Phù Ninh, khiến một thiếu niên tử vong và hai người khác bị thương.

Trước đó, ngày 18/9, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn tại khu vực trên. Vụ việc xảy ra khi một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra xác định, tối 18/9, một nhóm 9 đối tượng tuổi từ 15–19, gồm Hoàng Anh Tuấn (SN 2007), Phạm Thanh Tuyền (SN 2006), Nguyễn Quang Huy (SN 2007), Nguyễn Khắc Đạt (SN 2007), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2007), Nguyễn Thế Hiền (SN 2009), Trần Quang Hiếu (SN 2007), Lê Đức Khả (SN 2008, cùng trú xã Bình Phú, Phú Thọ) và Nguyễn Hải Đăng (SN 2009, trú xã Dân Chủ, Phú Thọ) điều khiển 4 xe mô tô, mang theo ná cao su tự chế bắn đạn bi sắt, đi tìm nhóm thanh niên khác để gây sự.

Khi phát hiện nhóm 5 thiếu niên khác gồm Phạm Văn Hiểu (SN 2009), Đặng Ngọc Trí (SN 2009), Trương Đức Huy (SN 2007), Trương Văn Đoan (SN 2007) và Phạm Văn Tân (SN 2007, cùng trú xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), đang đi xe mô tô nẹt pô, lạng lách, cả hai nhóm đã lao vào truy đuổi nhau trên quãng đường hơn 2 km, gây náo loạn, mất an ninh trật tự.

Trong lúc bỏ chạy, xe do Phạm Văn Hiểu điều khiển va chạm với một người đi đường rồi tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên lề. Hậu quả, Hiểu bị chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện ngày 19/9; Đặng Ngọc Trí cùng một người dân khác bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng trên, đồng thời đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.