Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, B.V.T. (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc) nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T.N.H. (tên nhân vật đã được thay đổi), cùng trú tại địa phương.

Đối tượng B V T tại cơ quan Công an

Cũng theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến tháng 8/2026, cháu H. nhiều lần bị B.T.T.H. (sinh năm 2004, trú tại xã Đại Phúc) xâm hại tình dục. Đến tháng 10/2026, cháu H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với B.V.T. và B.T.T.H. về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng B T T H tại cơ quan Công an

Ngày 16/10/2026, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cả hai người.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.