Vĩnh Long: Truy bắt nhanh đối tượng chặn đường, hiếp dâm cô gái trẻ

Ngày 7/10, Công an xã Đông Hải (tỉnh Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự Lê Chí Tưởng (SN 2002, ngụ xã Bạch Biển, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Chủ tịch UBND xã Đông Hải Mai Quốc Vĩnh trao giấy khen tặng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 29/9, Công an xã Đông Hải tiếp nhận thông tin một cô gái (21 tuổi) bị đối tượng cưỡng hiếp. Theo trình bày của nạn nhân, khi đang trên đường đi làm về, đến đoạn đường thuộc ấp Cồn Cù, cô bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi ngược chiều khống chế, cưỡng hiếp.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng rời đi. Nạn nhân đến nhà dân gần đó cầu cứu và liên hệ với gia đình.

Lê Chí Tưởng tại buổi thực nghiệm điều tra.

Công an xã Đông Hải xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy vết đối tượng. Đến ngày 4/10, Công an xã Đông Hải đã làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Tưởng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, tiến hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND xã Đông Hải đã quyết định khen thưởng, tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Hải.