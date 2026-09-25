Phạt 8 năm tù kẻ hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

Tòa án nhân dân khu vực 13 - Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Điểu Tư (25 tuổi, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 11/4, Điểu Tư đến nhà cháu T.N.T. (SN 2013, trú tại TP Đồng Nai) để rủ người nhà cháu T. đi uống rượu.

Thấy trong nhà không có ai, bị cáo vào phòng ngủ và phát hiện cháu T. đang ngủ. Tại đây, Điểu Tư đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.

Điều Tư bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu T. kể lại với mẹ và được đưa đến công an trình báo. Ngày 12/4, Điểu Tư đến Công an xã Phú Nghĩa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, quyền được bảo vệ và sự phát triển bình thường của trẻ em.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết của vụ án và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Điểu Tư 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".