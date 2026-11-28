Hành vi của Lý Bích Ngọc cùng chồng Lâm Hoàng Tiến và em trai Lý Hùng Cường được nêu trong cáo trạng truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Vợ chồng Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự về hơn 128 kg ma túy tổng hợp các loại; Cường chịu trách nhiệm hơn 17 kg.

35 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội Mua bán, Tàng trữ hoặc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lý Bích Ngọc, Lâm Hoàng Tiến (chồng của Ngọc) và Lý Hùng Cường cùng số lượng lớn ma túy khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Bí mật sau những số điện thoại ghi sai

Theo VKS, từ tháng 2/2025, Ngọc tham gia đường dây mua bán ma túy của người phụ nữ tên Su Su (chưa rõ lai lịch), phụ trách nhận hàng, cất giấu, phân chia và giao cho khách. Hai người trao đổi qua ứng dụng Signal.

Ma túy được người của Su Su bỏ trong các thùng giấy tại bãi cỏ dưới chân cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An (Bình Dương cũ). Ngọc mang về nhà tại khu dân cư Việt Sing, cùng chồng kiểm tra số lượng, chủng loại rồi báo lại cho Su Su.

Khi có đơn hàng, Ngọc đóng ma túy trong các gói cà phê, hộp giày hoặc thùng xốp đựng xoài để ngụy trang. Đơn nhỏ nhất gồm một gói cà phê chứa 100 gói ma túy nước vui Ferrari; đơn lớn nhất có 20 gói cà phê, chứa khoảng 2.000 gói nước vui cùng 5 cục Methamphetamine, tổng khối lượng khoảng 5 kg.

Ngoài việc trực tiếp giao hàng hoặc nhờ em trai vận chuyển, Ngọc còn sử dụng ứng dụng BE theo chỉ đạo của Su Su.

Để tránh bị phát hiện, Ngọc dùng nhiều số điện thoại đăng ký tài khoản BE, cứ giao 2-3 đơn ma túy lại đổi số và tạo tài khoản mới.

Đặc biệt, khi đặt giao hàng, Ngọc được Su Su yêu cầu cố tình nhập sai một chữ số trong số điện thoại người nhận trên ứng dụng, còn số chính xác được ghi trên túi hoặc thùng hàng để shipper liên hệ với khách.

Theo cáo trạng, cách làm này nhằm che giấu thông tin giao dịch, gây khó khăn cho việc truy vết của công an.

Nguyễn Quốc Thái và Ngô Ngọc Yến Nhi cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận lương 30 triệu đồng mỗi tháng để giao ma túy

Toàn bộ tiền mua ma túy được khách thanh toán trực tiếp cho Su Su, không qua Ngọc. Người phụ nữ này trả công cho Ngọc 30 triệu đồng mỗi tháng. Đến khi bị phát hiện, Ngọc khai đã nhận khoảng 60 triệu đồng.

Việc trả công cũng được tổ chức để hạn chế giao dịch trực tiếp. Có lần, Su Su hẹn Ngọc đến chân cầu vượt ngã tư 550 lấy tiền mặt giấu trong túi nylon giao hàng. Những lần khác, Ngọc đến các cửa hàng nhận chuyển tiền, cung cấp tài khoản của chủ cửa hàng cho Su Su chuyển khoản rồi nhận lại tiền mặt. Mỗi lần, Ngọc được yêu cầu đến một cửa hàng khác nhau.

Với các đơn hàng nhờ em trai vận chuyển, Ngọc trả Cường 2-3 triệu đồng mỗi chuyến. Cường khai từ tháng 2/2025 đến khi bị bắt đã giao khoảng 15 đơn, nhận tổng cộng 35 triệu đồng.

Ngày 25/4/2025, theo yêu cầu của Su Su, Ngọc chuẩn bị hai thùng ma túy giao cho Ngô Ngọc Yến Nhi. Ngọc nhắn tin qua Signal, bảo Cường đến nhà lấy hàng, chở đến khu dân cư và công viên Phước Thiện, TP Thủ Đức cũ.

Khoảng 19h cùng ngày, khi Cường đi xe máy chở hai thùng carton đến sảnh chung cư để giao cho Nhi, cảnh sát kiểm tra, phát hiện 8,5 kg hỗn hợp Methamphetamine, Ketamine, Nimetazepam và gần 5 kg ma túy đá.

Từ lời khai và tài liệu thu thập, công an khám xét nơi ở của Ngọc và Tiến tại khu dân cư Việt Sing, thu giữ nhiều loại ma túy, trong đó có các thùng chứa hàng chục kg hỗn hợp nước vui Ferrari.

Những đơn hàng ma túy qua shipper

Điều tra mở rộng, cảnh sát làm rõ một nhánh khác do vợ chồng Ngô Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Quốc Thái tham gia từ tháng 7/2024, làm việc cho người đàn ông tên Hoàng Minh, còn gọi là "Sếp", chưa rõ lai lịch.

Theo cáo trạng, người của Hoàng Minh mang ma túy đến cho Nhi và Thái cất giữ, đóng gói. Khách liên hệ trực tiếp với Hoàng Minh, sau đó người này chuyển thông tin người nhận để hai vợ chồng giao hàng.

Nhi phụ trách nhận, đóng ma túy trong túi giấy đựng quà hoặc thùng carton dán kín. Thái xác nhận đơn, mang hàng xuống sảnh chung cư giao cho shipper. Tiền mua ma túy được khách chuyển trực tiếp cho Hoàng Minh. Nhi khai đã thu lợi khoảng 400 triệu đồng.

Trước khi bắt Cường, khoảng 15h ngày 25/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã kiểm tra căn hộ của Nhi và Thái tại khu dân cư và công viên Phước Thiện. Cảnh sát phát hiện nhiều loại ma túy trong tủ quần áo cùng cân điện tử, máy hút chân không, máy đếm nút và dụng cụ đóng gói.

Ngoài hai nhánh trên, cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều người tham gia mua bán, phân phối ma túy bằng hình thức giao qua tài xế công nghệ hoặc ứng dụng giao hàng.