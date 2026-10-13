Khởi tố đối tượng 61 tuổi hiếp dâm trẻ em trong căn nhà hoang

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Đắc (SN 61 tuổi, trú xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Đắc.

Theo kết quả điều tra, ngày 8/5, Trần Văn Đắc rủ cháu L.T.M.A (13 tuổi) đến một căn nhà bỏ hoang thuộc xã Tân Quới và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu A.

Khi người thân của cháu A. phát hiện đã tri hô và trình báo cơ quan công an.

Đắc bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Đắc đã thừa nhận hành vi phạm tội.