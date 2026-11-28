Trước đó ngày 22/11, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận trình báo của chủ cửa hàng Chi Food Mart và TH True Mart về việc một nam thanh niên nước ngoài có hành vi gian dối khi đổi, trả hàng hóa để chiếm đoạt tiền.

Phát hiện thanh niên nước ngoài gian lận 903.000 đồng khi đổi trả hàng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Bình khẩn trương xác minh, phát hiện và ngăn chặn người này khi đang có dấu hiệu thực hiện hành vi tương tự tại Nhà thuốc AZ, khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Công an phường Hòa Bình phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ vụ việc. Người liên quan được xác định là HANIF MUAHAMMAD ADNAN (SN 2003), quốc tịch Pakistan.

Qua xác minh, người này khai nhận đã lợi dụng việc đổi, trả hàng hóa và bất đồng ngôn ngữ để đưa ra thông tin gian dối về việc hoàn tiền, khiến người bán hoàn tiền nhiều lần cho cùng một giao dịch.

Với thủ đoạn này, người này đã chiếm đoạt 465.000 đồng tại một cửa hàng và 438.000 đồng tại cửa hàng khác, tổng cộng 903.000 đồng.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.