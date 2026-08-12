21 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam: Bao giờ đồng bộ trạm sạc xe điện?

Thực tế thời gian qua, nhiều lái xe vẫn gặp không ít khó khăn khi lưu thông trên những đoạn tuyến dài mà thiếu vắng các dịch vụ thiết yếu. Vậy tiến độ triển khai 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông hiện nay ra sao? Và kế hoạch phủ sóng các trạm sạc xe điện để đáp ứng xu thế chuyển đổi xanh sẽ được thực hiện thế nào?

Để làm rõ vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Chí Hiếu – Trưởng phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam.

PV: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn ông Đoàn Chí Hiếu đã tham gia chia sẻ cùng VOV Giao thông. Thưa ông, xin ông cho biết tiến độ hiện nay của 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đang được triển khai như thế nào?

Ông Đoàn Chí Hiếu: Hiện nay, đối với 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam mà Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư, tính đến thời điểm này, đã có 16 trạm cung cấp được các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Trong đó, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ hạng mục; 11 trạm đã có các khu vực dừng đỗ, vệ sinh và khu nghỉ ngơi cho lái xe; và 3 trạm đã hoàn thành một phần. Với 4 trạm chưa hoàn thành, tuy nhiên hiện nay các nhà đầu tư đều đang nỗ lực thực hiện, dự kiến hoàn thành các dịch vụ thiết yếu trước ngày 15/8 tới;

Tuy nhiên tại các vị trí này, chúng tôi cũng đã bố trí các trạm tạm để đảm bảo phục vụ người dân trong thời gian chờ hoàn thiện.

Bộ Xây dựng cho biết, 18 trạm dừng nghỉ còn lại trên cao tốc Bắc - Nam sẽ được hoàn thành trong năm 2026 theo cam kết, trừ trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết do vướng mặt bằng, chậm triển khai.

PV: Vậy với những trạm còn lại đang chậm tiến độ so với kế hoạch, mốc thời gian cụ thể để hoàn thành là khi nào, thưa ông?

Ông Đoàn Chí Hiếu: Với các trạm chậm tiến độ, Cục Đường bộ VN đang yêu cầu các nhà đầu tư phải hoàn thành các dịch vụ thiết yếu trước ngày 15/8 tới để khẩn trương đưa vào khai thác. Đồng thời phải đảm bảo mục tiêu chung là trong năm 2026 toàn bộ các trạm phải hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết. Khi đó, trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam sẽ có tổng cộng 23 vị trí trạm dừng nghỉ hoạt động, trung bình khoảng 100km sẽ có một trạm đừng nghỉ và khai thác dịch vụ thiết yếu. Điều này sẽ cơ bản đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Về tiến độ chung trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, trừ trạm dừng nghỉ tại Vĩnh Hảo - Phan Thiết do mới nhận mặt bằng thì toàn bộ các trạm còn lại phải hoàn thành các hạng mục trong năm 2026.

PV: Thưa ông, một vấn đề mà người dân rất quan tâm là hạ tầng trạm sạc cho xe điện. Hiện nay mới chỉ có khoảng 4 trạm dừng nghỉ có trạm sạc điện. Kế hoạch triển khai hạng mục này tại các trạm dừng nghỉ còn lại ra sao?

Ông Đoàn Chí Hiếu: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắt buộc phải có vị trí sạc điện cho xe ô tô. Số vị trí đỗ xe có trụ sạc phải chiếm tối thiểu 10% tổng số vị trí đỗ xe của trạm. Đối với tất cả các trạm mà Cục đã ký hợp đồng, thiết kế được phê duyệt đều đảm bảo đầy đủ các vị trí trạm sạc theo đúng quy chuẩn. Tuy hiện tại mới có 4 trạm hoàn thành, nhưng các trạm còn lại đang được triển khai đồng bộ cùng hạ tầng kỹ thuật chung. Chúng tôi cam kết khi trạm dừng nghỉ hoàn thành sẽ có đủ dịch vụ sạc điện phục vụ xe lưu thông.

Chỉ 4/21 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có trạm sạc xe điện hoạt động

PV: Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện về việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện trên các tuyến cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể thế nào, đặc biệt là với các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác trước đây?

Ông Đoàn Chí Hiếu: Thực hiện công điện của Bộ Xây dựng về hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện trên các tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam hiện đang quyết liệt đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hệ thống trạm sạc của 21 trạm trên cao tốc Bắc - Nam, đảm bảo hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác. Đối với các trạm dừng nghỉ đã hiện hữu trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp đang kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc theo đúng quy chuẩn kĩ thuật và thực hiện theo đúng Công điện của Bộ Xây dựng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc này, việc bổ sung trạm sạc cho các trạm đã khai thác sẽ thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu vào đầu năm 2027.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!.