Bắt Phạm Trung Kiên dâm ô bé gái đang đi tập thể dục

Ngày 11/8, Công an Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Kiên (SN 1979; trú tại xóm Cầu Thông, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Trung Kiên (người mặc áo đen). Ảnh: Công an xã Đại Phúc.

Trước đó, vào ngày 3/8, Công an xã Đại Phúc đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị P.B.T. (trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về việc con của chị bị một người đàn ông có hành vi dâm ô vào khoảng 18 giờ cùng ngày trong lúc đi tập thể dục tại khu vực bờ kè Sông Công thuộc xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định Phạm Trung Kiên là người có hành vi nêu trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.