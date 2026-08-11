Vụ người đàn ông đầu trọc đánh bé trai ở chùa Bầu: Bắt một đối tượng

Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết địa phương đang xác minh thông tin cháu bé bị người đàn ông đầu trọc, mặc áo nâu đánh đập như thời trung cổ xảy ra tại chùa Bầu.

Theo đoạn clip ghi lại lan truyền trên mạng, người đàn ông đầu trọc mặc áo nâu dùng gậy đánh đập dã man một bé trai và bắt các cháu bé khác ngồi xem. Mặc cho cháu bé kêu khóc "Em chết mất" nhưng người này vẫn không dừng tay.

Hình ảnh từ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đầu trọc đánh đập cháu bé.

Cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ) xác nhận đoạn clip nói trên đúng là diễn ra tại chùa. Theo đại diện chùa, người đàn ông đầu trọc xuất hiện trong clip là một Phật tử hơn 20 tuổi, xin lên chùa để công quả và vào ngày hôm qua (10/8), lực lượng chức năng đã có mặt tại chùa để bắt giữ người này vì hành vi hành hung.

"Người đó là một phật tử mới về chùa để công quả giúp chùa, đã bị lực lượng công an bắt...", đại diện chùa Bầu cho biết.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.