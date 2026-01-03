Bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh cấp 2 ở Cà Mau

Chiều 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại nữ sinh V.T.M.K. (SN 2013; ngụ xã Phú Tân).

Thi thể nữ sinh K. được phát hiện dưới vuông tôm với vết thương ở vùng cổ vào sáng 2-1

"Nghi phạm sát hại nữ sinh này là H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) - đang làm thuê cho một người dân ở địa phương. Tối 2-1, sau khi làm việc với công an thì A.K đã thừa nhận hành vi của mình" – nguồn tin cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8.

Nạn nhân là thiếu nữ, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông nuôi trồng thủy sản của người dân sát tuyến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra.

V.T.M.K. là học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nữ sinh cho gia đình lo hậu sự.