Say rượu, người đàn ông châm lửa đốt cháy xưởng gỗ

Ngày 25-4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa (44 tuổi, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội Hủy hoại tài sản.

Bị can Nguyễn Bá Khoa. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 13 giờ ngày 19-4, đơn vị nhận được tin báo cháy tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở khu làng nghề Tân Hội, xã Ô Diên. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,9 tỉ đồng.

Vào cuộc điều tra, công an làm rõ người gây ra vụ cháy là Nguyễn Bá Khoa.

Tại cơ quan công an, Khoa khai trưa cùng ngày có đi liên hoan tại một quán ăn gần khu vực xảy ra sự việc. Do say rượu, thiếu kiểm soát hành vi, Khoa đi bộ lang thang trong khu làng nghề, dùng bật lửa đốt một tờ giấy rồi ném vào khu vực để đồ sát vách tường xưởng gỗ, dẫn đến cháy lớn.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm soát việc sử dụng rượu bia, tránh để mất kiểm soát hành vi, dẫn đến vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, an ninh trật tự.