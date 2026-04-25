Cận cảnh trận địa pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đất Tổ

Chiều 25/4, tại khu vực cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng của trận địa pháo hoa, sẵn sàng cho màn trình diễn đặc biệt trong đêm 9/3 Âm lịch.

Chương trình bắn pháo hoa do Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Quân sự địa phương thực hiện.

Trước giờ bắn pháo hoa, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hoàn tất phần việc được phân công. Từng ống phóng được kiểm tra kỹ lưỡng, hệ thống dây dẫn và thiết bị điều khiển được đấu nối chính xác, đồng bộ.

Mọi khâu hiệp đồng kỹ thuật đều được thực hiện cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn và đúng kịch bản đã xây dựng.

Các cụm pháo đã được bố trí theo từng vị trí định sẵn, sẵn sàng kích hoạt theo kịch bản.

Các lực lượng căn chỉnh góc bắn pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Theo kế hoạch, màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra vào 21h30 ngày 25/4, kéo dài trong khoảng 15 phút. Màn biểu diễn là sự kết hợp hài hòa giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp cùng các hiệu ứng hỏa thuật hiện đại.

Cùng với đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông cũng được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng bố trí nhân sự tại nhiều điểm trọng yếu, nhằm đảm bảo người dân và du khách có thể thưởng thức màn pháo hoa trong an toàn, văn minh.

Việc tổ chức bắn pháo hoa không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ thân thiện, mến khách tới du khách trong và ngoài nước.