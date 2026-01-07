Vụ một phụ nữ nghi bị tưới xăng lên người rồi phóng hỏa: Hai người đã tử vong

Sáng 7-1, một lãnh đạo UBND phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ phóng hỏa đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối 6-1, người dân phát hiện một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm số 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thời điểm trên, ông N.M.N. (56 tuổi, ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D. (51 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức) rồi châm lửa đốt.

Vụ việc khiến cả ông N. và bà D. bị bỏng nặng. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch, bỏng toàn thân độ III. Sau đó, bệnh viện làm thủ tục chuyển tuyến nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật