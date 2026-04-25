Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán thịt lợn lúc rạng sáng ở Ninh Bình

Hiện trường vụ án đau lòng

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 25/4, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm gục trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy.

Qua kiểm tra sơ bộ, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sự việc ngay lập tức được trình báo tới cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy vụ việc tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là chị M. (SN 1995), trú tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. Được biết, chị M. làm nghề bán thịt lợn. Thời điểm gặp nạn, chị đang trên đường vận chuyển hàng xuống chợ để kịp phiên bán buổi sáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa cùng ngày (25/4), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án mạng trên.

Bước đầu xác định, nghi phạm là một người đàn ông (SN 1983), từ địa phương khác đến xã Bình Minh làm thuê.

Hiện tại, đối tượng đã bị áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai.