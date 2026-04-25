Khởi tố 4 cựu cán bộ ở Vĩnh Long liên quan vụ nữ sinh tử vong: Công lý không bị lãng quên

Vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông và Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố 4 cán bộ liên quan, ngày 25-4, bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) cho biết đây là tín hiệu cho thấy công lý không bị lãng quên.

Theo bà H., bà từng nhiều lần bày tỏ mong muốn duy nhất là "lấy lại công bằng cho con gái", bởi mất mát này không gì có thể bù đắp bằng tiền bạc. Khi quyết định không khởi tố được ban hành trước đây, gia đình rơi vào trạng thái tuyệt vọng, buộc phải kiên trì khiếu nại, gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Từng có một gia đình hạnh phúc với hai vợ chồng và 4 đứa con, hiện nay gia đình bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) chỉ còn 4 người

Đến nay, việc nhiều cựu, nguyên cán bộ bị khởi tố vì dấu hiệu sai phạm trong quá trình xử lý vụ án cho thấy những kiến nghị của gia đình không vô căn cứ, đồng thời khẳng định quá trình tố tụng đang dần được chấn chỉnh.

"Việc khởi tố thêm 2 cựu cán bộ ở VKSND huyện Trà Ôn (cũ) đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Gia đình mong cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ những cá nhân có liên quan (nếu có), xử lý khách quan" – bà H. bày tỏ.

Khi các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố những cán bộ liên quan, dư luận đã thấy niềm tin vào pháp luật. Bà Đ.T.Th. (73 tuổi; ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho hay bà theo dõi vụ án này trên báo chí khá lâu. Đến nay, nhiều cán bộ sai phạm trong xử lý vụ án đã bị khởi tố là bước đi cần thiết để củng cố tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cho thấy mọi sai phạm, dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng phải được làm rõ.

Bà Th. cũng kỳ vọng vụ án sẽ sớm được xét xử công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội. Không chỉ để trả lại công bằng cho nạn nhân, mà còn là lời cảnh báo, răn đe, tránh lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai.