Sau trận bi-da, nhóm thanh niên vác hung khí ra đường “gặp ai đánh đó”

Ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng này trước đó đã chuẩn bị sẵn hung khí, tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường… Đáng nói, khi gặp nhóm nào gây sự thì các đối tượng này truy đuổi và đánh dằn mặt.

Sau trận bi-da, nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chạy vòng vòng trên phố cả đêm để tìm đối thủ đánh nhau

15 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 19, trú tại các phường Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Quang Khải, Mai Văn Chương, Huỳnh Trần Hoàng Trường, Nguyễn Trường Phúc, Lê Hoàng Long, Phạm Duy, Huỳnh Văn Khiêm, Lê Minh Quý, Lê Gia Huy, Nguyễn Trần Hùng, Đặng Văn Vũ, Huỳnh Văn Anh Tuấn, Mai Tấn Bôn, Trương Minh Huy và Nguyễn Văn Phong.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng trên khai nhận: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30-10, Trường, Chương, Khải, Phúc, Long, Duy, Khiêm, Quý, Huy, Hùng, Vũ sau khi đi đánh bi-da về thì rủ nhau điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, cầm theo nhiều loại hung khí (như kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay, cây ba chĩa….

Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ việc

Nhóm này mang vũ khí dạo phố với mục đích gặp ai gây sự thì lập tức đánh trả. Trong lúc di chuyển trên đường thì các đối tượng phát hiện có 1 nhóm 6 thanh niên khác đi trên 3 xe máy nên cầm theo hung khí truy đuổi. Khi chạy đến đoạn gần Chung cư Thanh Vinh, phường Hòa Khánh thì mất dấu nên các đối tượng bỏ đi...

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31-10, các đối tượng sau khi tập trung đầy đủ thì tiếp tục điều khiển xe máy, cầm theo hung khí di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) theo hướng từ phường Hòa Khánh đi xuống Trung tâm thành phố.

Quá trình di chuyển, các đối tượng tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, la hét. Khi thấy trên đường có 4 thanh niên khác cầm theo búa và cây sắt, cả nhóm tăng ga đuổi theo để đánh.

Sau khi bị đuổi đánh, nhóm 4 thanh niên đã bỏ xe chạy xuống biển Nguyễn Tất Thành để trốn, các đối tượng đứng tập trung tại vị trí vứt xe nhưng không thấy ai quay lại nên sau đó bỏ về.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.